Утекли скриншоты «Человека-паука» на ПК

В соцсетях опубликовали несколько скриншотов «Человека-паука» на ПК, на которых видно управление с клавиатуры и сверхширокий монитор. Оригинальные посты уже удалили, но фоторграфии успели сохранить.
Пользователь под ником TheHeeper55 с форума Reddit сообщил, что скриншоты опубликовал человек, который получил пресс-копию «Человека-паука» для ПК. Позже их заблокировали по требованию Sony.
«Человек-паук» вышел в 2018 году на PS4, а ремастер с улучшенной графикой и трассировкой лучей появился на PS5 в 2020-м. Обновлённую версию со всеми дополнениями выпустят на ПК уже 12 августа, а портированием занималась студия Nixxes. Она стала частью PlayStation в 2021 году.
На днях стало известно, что «Человек-паук» будет отлично работать на Steam Deck. Разрешение, управление и графика игры совместимы с портативным ПК, что позволит запустить экшен без каких-либо проблем.
- 7 августа 2022
-
14:36
-
13:41
-
12:52
-
07:40
-
03:23
-
03:04
- 6 августа 2022
-
22:55
-
18:59
-
18:09
-
17:50
-
17:11
-
16:04
-
15:16
-
14:15
-
13:35
-
12:46
-
04:13
-
03:50
-
01:41
- 5 августа 2022
-
23:01
-
20:51
-
20:33
-
20:05
-
19:15
-
18:45
-
18:20
-
17:50
-
17:30
-
16:54
-
16:20
-
15:46
-
15:30
-
14:54
-
14:38
-
14:07