Утекли скриншоты «Человека-паука» на ПК

В соцсетях опубликовали несколько скриншотов «Человека-паука» на ПК, на которых видно управление с клавиатуры и сверхширокий монитор. Оригинальные посты уже удалили, но фоторграфии успели сохранить.

Пользователь под ником TheHeeper55 с форума Reddit сообщил, что скриншоты опубликовал человек, который получил пресс-копию «Человека-паука» для ПК. Позже их заблокировали по требованию Sony.

«Человек-паук» вышел в 2018 году на PS4, а ремастер с улучшенной графикой и трассировкой лучей появился на PS5 в 2020-м. Обновлённую версию со всеми дополнениями выпустят на ПК уже 12 августа, а портированием занималась студия Nixxes. Она стала частью PlayStation в 2021 году.

На днях стало известно, что «Человек-паук» будет отлично работать на Steam Deck. Разрешение, управление и графика игры совместимы с портативным ПК, что позволит запустить экшен без каких-либо проблем.