PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание матчей четвёртого дня и прямые трансляции

С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира ведут увлекательную борьбу за титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

В четвёртый день группового этапа будут сыграны два тура группы А, а также заключительные матчи группы B. Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, а отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Расписание группы А PGL Arlington Major на 7 августа:

18:00, первый канал. PSG.LGD (Китай) — Virtus.pro / Outsiders (Россия) ;

; 18:00, второй канал. OG (Европа) — Thunder Awaken (Перу);

18:00, третий канал. Talon Esports (Азия) — Team Liquid (Швеция);

18:00, четвёртый канал. Soniqs / Quincy Crew (США) — Fnatic (Азия);

22:00, первый канал. Fnatic (Азия) — Talon Esports (Азия);

22:00, второй канал. RNG (Китай) — PSG.LGD (Китай);

22:00, третий канал. Thunder Awaken (Перу) — Team Liquid (Швеция);

22:00, четвёртый канал. OG (Европа) — Virtus.pro / Outsiders (Россия).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 7 августа:

20:00, первый канал. Natus Vincere (Украина) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 20:00, второй канал. Team Aster (Китай) — BOOM (Филиппины);

20:00, третий канал. beastcoast (Перу) — Tundra Esports (Европа);

20:00, четвёртый канал. Evil Geniuses (США) — Entity Gaming (Европа).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. На английскоязычной трансляции распределение матчей по каналам трансляций может отличаться.

Последний тур в группе А и переигровки за места в плей-офф запланированы на завтра.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.