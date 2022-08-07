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PSG.LGD нанесла Virtus.pro первое поражение на PGL Arlington Major 2022

PSG.LGD нанесла Virtus.pro первое поражение на PGL Arlington Major 2022
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Российская команда Virtus.pro по Dota 2 проиграла матч первого этапа PGL Arlington Major 2022 — встреча фаворитов подгруппы А с командой PSG.LGD завершилась в пользу коллектива из Китая (2:0).

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа A. 5-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 18:00 МСК
PSG.LGD
Окончен
2 : 0
Outsiders

Таким образом, VP (из-за санкций выступает под названием Outsiders) потерпела первое поражение на мэйджоре в США и переместилась на пятое место в своей группе, пропустив вперёд OG и Fnatic. Следующий матч российская пятёрка сыграет в 20:00 по московскому времени с OG.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе, США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс. Помимо этого, коллективы также разыгрывают рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2022.

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