Call of Duty Next: Modern Warfare 2 и Warzone 2 раскроют в сентябре

Activision на финале очередного турнира Call of Duty League рассказала о ближайших планах на презентацию онлайна сразу нескольких частей шутера.
Итак, 15 сентября пройдёт мероприятие Call of Duty Next — там впервые покажут мультиплеер Modern Warfare 2 и Warzone 2, представят мобильную Warzone, расскажут о модели прогресса новых частей франшизы и покажут живой геймплей — скорее всего, для этого пригласят тематических стримеров.
А уже на следующий день начнётся тестирование шутера:
- 16-17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
- 18-20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
- 22-23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
- 24-26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.
Во время беты дадут сыграть в традиционный мультиплеер «6 на 6», но обещают и сюрпризы. Покупатели премиального издания получат доступ к уникальным скинам прямо во время тестирования.
Modern Warfare 2 выходит 26 октября на PlaStation, Xbox и ПК. Официально в России игра не выйдет.
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