Call of Duty Next: Modern Warfare 2 и Warzone 2 раскроют в сентябре

Activision на финале очередного турнира Call of Duty League рассказала о ближайших планах на презентацию онлайна сразу нескольких частей шутера.

Итак, 15 сентября пройдёт мероприятие Call of Duty Next — там впервые покажут мультиплеер Modern Warfare 2 и Warzone 2, представят мобильную Warzone, расскажут о модели прогресса новых частей франшизы и покажут живой геймплей — скорее всего, для этого пригласят тематических стримеров.

А уже на следующий день начнётся тестирование шутера:

16-17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5

18-20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5

22-23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation

24-26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время беты дадут сыграть в традиционный мультиплеер «6 на 6», но обещают и сюрпризы. Покупатели премиального издания получат доступ к уникальным скинам прямо во время тестирования.

Modern Warfare 2 выходит 26 октября на PlaStation, Xbox и ПК. Официально в России игра не выйдет.