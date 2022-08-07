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Впервые в Modern Warfare 2 дадут сыграть с 16 сентября

Call of Duty Next: Modern Warfare 2 и Warzone 2 раскроют в сентябре
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Activision на финале очередного турнира Call of Duty League рассказала о ближайших планах на презентацию онлайна сразу нескольких частей шутера.

Итак, 15 сентября пройдёт мероприятие Call of Duty Next — там впервые покажут мультиплеер Modern Warfare 2 и Warzone 2, представят мобильную Warzone, расскажут о модели прогресса новых частей франшизы и покажут живой геймплей — скорее всего, для этого пригласят тематических стримеров.

А уже на следующий день начнётся тестирование шутера:

  • 16-17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
  • 18-20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
  • 22-23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
  • 24-26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время беты дадут сыграть в традиционный мультиплеер «6 на 6», но обещают и сюрпризы. Покупатели премиального издания получат доступ к уникальным скинам прямо во время тестирования.

Modern Warfare 2 выходит 26 октября на PlaStation, Xbox и ПК. Официально в России игра не выйдет.

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