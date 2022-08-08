Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro перевернула ход важнейшего матча PGL Major после троллинга от капитана OG

Virtus.pro перевернула ход важнейшего матча PGL Major после троллинга от капитана OG
Комментарии

Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под тэгом Outsiders) смогла совершить яркий камбэк и выиграть встречу против OG из Европы в рамках глобального турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа A
07 августа 2022, воскресенье. 22:40 МСК
OG
Окончен
0 : 2
Outsiders

На первой карте французский саппорт Себастьян Ceb Дебс отправил в общий чат смайлик после серьезной ошибки мидера Virtus.pro Даниила gpk Сутина. Судя по всему, это сильно задело российского игрока — «медведи» провели несколько удачных сражений и перехватили инициативу, после чего довели дело до победы.

После игры Скутин в похожем стиле ответил лидеру OG после игры в общем чате. Вторую карту VP выиграла довольно уверенно и заработали важные очки в борьбе за место в верхней сетке плей-офф — российские игроки вновь не смогли удержаться от сообщений для Себа.

Эта победа позволила Virtus.pro выйти на третье место в группе А. Для попадания в верхнюю сетку плей-офф PGL Arlington Major ей достаточно выиграть последнюю встречу против аутсайдеров Soniqs — матч состоится 8 августа в 18:00 по московскому времени.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе с 4 по 14 августа. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки для участия на чемпионате мира The International 11.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022