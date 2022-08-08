Virtus.pro перевернула ход важнейшего матча PGL Major после троллинга от капитана OG

Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под тэгом Outsiders) смогла совершить яркий камбэк и выиграть встречу против OG из Европы в рамках глобального турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.

На первой карте французский саппорт Себастьян Ceb Дебс отправил в общий чат смайлик после серьезной ошибки мидера Virtus.pro Даниила gpk Сутина. Судя по всему, это сильно задело российского игрока — «медведи» провели несколько удачных сражений и перехватили инициативу, после чего довели дело до победы.

После игры Скутин в похожем стиле ответил лидеру OG после игры в общем чате. Вторую карту VP выиграла довольно уверенно и заработали важные очки в борьбе за место в верхней сетке плей-офф — российские игроки вновь не смогли удержаться от сообщений для Себа.

Эта победа позволила Virtus.pro выйти на третье место в группе А. Для попадания в верхнюю сетку плей-офф PGL Arlington Major ей достаточно выиграть последнюю встречу против аутсайдеров Soniqs — матч состоится 8 августа в 18:00 по московскому времени.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе с 4 по 14 августа. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки для участия на чемпионате мира The International 11.