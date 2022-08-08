Spirit — в верхней сетке, NAVI едут домой. Итоги четвёртого дня PGL Arlington Major 2022

На глобальном турнире PGL Arlington Major по Dota 2 завершились все матчи четвёртого игрового дня групповой стадии. В результате определились девять участников плей-офф, а также первые команды, которые покидают мэйджор после первого этапа.
В группе А командам остаётся провести по одному матчу — все они пройдут завтра, в 18:00. На текущий момент только PSG.LGD из Китая обеспечила себе место в верхней сетке плей-офф, остальные коллективы продолжают борьбу за более удачный посев или шанс на одно поражение в матчах на выбывание.
Российская Virtus.pro (по решению организаторов выступает под нейтральным названием Outsiders) уже обеспечила себе выход в плей-офф, но может побороться за верхнюю сетку: для этого нужно обыгрывать Soniqs или надеяться на осечки конкурентов.
Промежуточное положение команд в группе А
Фото: Liquipedia.net
В группе B борьба уже закончена. Среди команд, которые заняли места в топ-4, оказалась Team Spirit. А вот Natus Vincere после очного поражения в СНГ-дерби опустилась на седьмое место и вылетела с турнира вместе с Tundra Esports из Европы.
Итоговое положение команд в группе B
Фото: Liquipedia.net
PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и путёвки на The International 11.
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