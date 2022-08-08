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Капитан Марвел взрывает врагов в свежем геймплее Marvel's Midnight Suns

Капитан Марвел взрывает врагов в свежем геймплее Marvel's Midnight Suns
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Авторы Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis опубликовали полноценный геймплейный ролик, посвящённый Кэрол Дэнверс, известной также как Капитан Марвел. Героиня уже получала одно видео, но оно было ознакомительное.

В ролике можно увидеть, что все атаки Кэрол подпитываются космической энергией. Капитан Марвел может наносить быстрые удары, выпускать мощный луч, блокировать атаки и выполнять смертоносную серию ударов. Одной из сильнейших атак Кэрол считается энергетический взрыв, который героиня вызывает из самой себя.

Marvel's Midnight Suns — тактическая игра по комиксам Marvel в духе XCOM 2. В проекте будет большое количество известных героев и злодеев, которые будут противостоять друг другу.

Релиз Marvel's Midnight Suns состоится 7 октября для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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