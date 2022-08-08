Капитан Марвел взрывает врагов в свежем геймплее Marvel's Midnight Suns

Авторы Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis опубликовали полноценный геймплейный ролик, посвящённый Кэрол Дэнверс, известной также как Капитан Марвел. Героиня уже получала одно видео, но оно было ознакомительное.
В ролике можно увидеть, что все атаки Кэрол подпитываются космической энергией. Капитан Марвел может наносить быстрые удары, выпускать мощный луч, блокировать атаки и выполнять смертоносную серию ударов. Одной из сильнейших атак Кэрол считается энергетический взрыв, который героиня вызывает из самой себя.
Marvel's Midnight Suns — тактическая игра по комиксам Marvel в духе XCOM 2. В проекте будет большое количество известных героев и злодеев, которые будут противостоять друг другу.
Релиз Marvel's Midnight Suns состоится 7 октября для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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