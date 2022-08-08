Ремейк The Last of Us в Турции продадут с русским переводом
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Sony опубликовала небольшой гайд к релизу ремейка The Last of Us, где рассказала про важные особенности грядущего релиза. Наиболее важно, что игра официально получит полный перевод на русский язык — и текст, и дубляж. Информация об этом указана и в турецком PS Store.
Что ещё сообщается на странице?
- Владельцы игры на PS3 и PS4 не могут бесплатно или платно обновиться до ремейка для PS5.
- Дополнение Left Behind — всё ещё отдельная глава, она не включается во время прохождения игры.
- Сохранения и трофеи с PS4 нельзя перенести в ремейк.
- Мультиплеер недоступен — для этого Sony рекомендует включать игру на PS3 или PS4.
- Ремейк решили сделать, чтобы представить финальную версию оригинала без каких-либо компромиссов.
Полный список языков, которые поддерживает ремейк
The Last of Us: Part 1 выйдет 2 сентября только на PS5. Позже, как обещают в Naughty Dog, «очень скоро», ремейк появится и на ПК.
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