Ремейк The Last of Us в Турции продадут с русским переводом

Sony опубликовала небольшой гайд к релизу ремейка The Last of Us, где рассказала про важные особенности грядущего релиза. Наиболее важно, что игра официально получит полный перевод на русский язык — и текст, и дубляж. Информация об этом указана и в турецком PS Store.

Что ещё сообщается на странице?

Владельцы игры на PS3 и PS4 не могут бесплатно или платно обновиться до ремейка для PS5.

Дополнение Left Behind — всё ещё отдельная глава, она не включается во время прохождения игры.

Сохранения и трофеи с PS4 нельзя перенести в ремейк.

Мультиплеер недоступен — для этого Sony рекомендует включать игру на PS3 или PS4.

Ремейк решили сделать, чтобы представить финальную версию оригинала без каких-либо компромиссов.

Полный список языков, которые поддерживает ремейк

The Last of Us: Part 1 выйдет 2 сентября только на PS5. Позже, как обещают в Naughty Dog, «очень скоро», ремейк появится и на ПК.