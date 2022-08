Читатели «Чемпионата» выбрали лучшую Far Cry

Читатели «Чемпионата» выбрали лучшие Far Cry — неудивительно, что на этот раз мнения редакции и пользователей полностью совпали. Лучшим шутером франшизы безоговорочно становится третья часть.

А вот нашему ностальгическому любимчику Blood Dragon читатели почему-то отдали место практически в самом конце списка — хотя мы в редакции поставили его на вторую позицию. При этом оригинальной Far Cry пользователи отдали куда большее предпочтение, нежели мы.

Топ-9 частей Far Cry у читателей

9. Far Cry New Dawn (2%).

8. Far Cry 3 Blood Dragon (2,5%).

7. Far Cry Primal (4%).

6. Far Cry 6 (5%).

5. Far Cry 2 (8%).

4. Far Cry 4 (8,5%).

3. Far Cry 5 (14%).

2. Far Cry (18%).

1. Far Cry 3 (39%).

Ранее мы выбирали лучшие Assassin's Creed — разница у читателей и редакции была куда больше.