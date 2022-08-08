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Far Cry 3 — лучшая игра в серии по мнению читателей «Чемпионата»

Читатели «Чемпионата» выбрали лучшую Far Cry
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Читатели «Чемпионата» выбрали лучшие Far Cry — неудивительно, что на этот раз мнения редакции и пользователей полностью совпали. Лучшим шутером франшизы безоговорочно становится третья часть.

А вот нашему ностальгическому любимчику Blood Dragon читатели почему-то отдали место практически в самом конце списка — хотя мы в редакции поставили его на вторую позицию. При этом оригинальной Far Cry пользователи отдали куда большее предпочтение, нежели мы.

Топ-9 частей Far Cry у читателей

9. Far Cry New Dawn (2%).
8. Far Cry 3 Blood Dragon (2,5%).
7. Far Cry Primal (4%).
6. Far Cry 6 (5%).
5. Far Cry 2 (8%).
4. Far Cry 4 (8,5%).
3. Far Cry 5 (14%).
2. Far Cry (18%).
1. Far Cry 3 (39%).

Выбираем лучшую Far Cry Выбираем лучшую Far Cry

Ранее мы выбирали лучшие Assassin's Creed — разница у читателей и редакции была куда больше.

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