EA вернула один из способов платежа в России для Origin

EA с 29 июля возобновила платежи через ЮMoney в Origin — несколько месяцев назад их отключили «из-за указа Центрального банка Российской Федерации». Теперь платёжная система вновь доступна для россиян.

Ситуация с Origin в России получилась интересной: формально EA приостановила продажи своей продукции в регионе, однако всё это время магазин компании спокойно продолжал работу — и теперь список платёжных систем только увеличился. Сама EA пока не планирует возобновлять свою полноценную деятельность.

Какие платежи сейчас доступны в России в Origin:

банковские карты;

Сбербанк Онлайн;

ЮMoney;

QIWI;

Альфа-Клик;

Мобильные платежи («Билайн», «Мегафон», МТС);

Наличные через магазины вроде «Связного».

Ближайший крупный релиз EA — FIFA 23. Она выйдет 30 сентября.