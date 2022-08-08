«Мир Юрского периода 3» обошёл «Доктора Стрэнджа 2» и стал вторым кассовым фильмом года

Marvel продолжает сдавать позиции. Ещё неделю назад «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» занимал вторую строчку среди самых кассовых фильмов года с результатом в $ 954 млн, однако по итогам очередного уикенда «Мир Юрского периода: Господство» обошёл кинокомикс и достиг отметки в $ 960 млн.
Таким образом, провальный, по мнению зрителей и критиков, фильм про динозавров собрал больше, чем долгожданное путешествие Доктора Стрэнджа по мультивселенным. Тем временем «Тор: Любовь и гром» потихоньку доползает до отметки в $ 700 млн — это всё ещё на $ 150 млн меньше третьей части приключений супергероя и на $ 55 млн меньше вторых «Миньонов».
Лидером 2022 года всё ещё остаётся «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — $ 1,3 млрд. Картину показывают в том числе и в отечественных кинотеатрах, используя самые хитрые способы.
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