«Мир Юрского периода 3» обошёл «Доктора Стрэнджа 2» и стал вторым кассовым фильмом года

Marvel продолжает сдавать позиции. Ещё неделю назад «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» занимал вторую строчку среди самых кассовых фильмов года с результатом в $ 954 млн, однако по итогам очередного уикенда «Мир Юрского периода: Господство» обошёл кинокомикс и достиг отметки в $ 960 млн.

Таким образом, провальный, по мнению зрителей и критиков, фильм про динозавров собрал больше, чем долгожданное путешествие Доктора Стрэнджа по мультивселенным. Тем временем «Тор: Любовь и гром» потихоньку доползает до отметки в $ 700 млн — это всё ещё на $ 150 млн меньше третьей части приключений супергероя и на $ 55 млн меньше вторых «Миньонов».

Лидером 2022 года всё ещё остаётся «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — $ 1,3 млрд. Картину показывают в том числе и в отечественных кинотеатрах, используя самые хитрые способы.