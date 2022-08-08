В России резко вырос спрос на противоударные смартфоны с большим сроком службы

В России неожиданно вырос спрос на противоударные и влагозащитные смартфоны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких ритейлеров.

Так, в июне–июле по сравнению с прошлым годом в «Ситилинке» спрос вырос почти в три раза. Ритейлер заявил, что летом спрос на подобные смартфоны всегда увеличивается, однако в этот сезон он оказался куда выше среднего. Это объяснили желанием покупателей обзавестись более прочными гаджетами с долгим сроком работы.

В «М.Видео – Эльдорадо» подтвердили положительную динамику в продажах защищённых смартфонов, уточнив, что это всё ещё нишевый сегмент, который занимает менее 1% на рынке смартфонов. В «Мегафоне» также заявили, что спрос хоть и увеличился, но подобные устройства интересны лишь небольшой части покупателей.