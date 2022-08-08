Mount & Blade 2 получила масштабный мод с сексуальным контентом
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Умельцы решили сделать Mount & Blade 2 веселее и разработали мод под названием Hot Butter. Он добавляет в игру сексуальный контент, включая занятия любовью, возможность завести потомство и проведение времени с девушками лёгкого поведения.
Модификация добавляет в проект 54 откровенных сцены. Притом физическую близость можно совершать как с супругом или супругой, так и с куртизанками. Примечательно, что интимный контакт в игре также оказывает положительное влияние на персонажа — можно повысить уровень атлетики и обаяния.
Что ещё интересного в моде?
- Устроить своеобразный отдых можно и для ваших солдат. Это повлияет на качества лидера.
- Если играть женщиной, то мод позволит заработать дополнительные деньги.
Модификация доступна на сайте Nexus Mods.
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