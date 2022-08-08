Только некоторые актёры из «Стражей Галактики» понимали Грута

Грута можно считать одним из самых необычных персонажей Marvel и одним из интереснейших персонажей в составе Стражей Галактики. Герой уникален не только своими способностями, но и собственным языком, ведь он всегда говорит одно: «Я есть Грут».
Режиссёр фильмов про Стражей Галактики Джеймс Ганн рассказал о некоторых интересных деталях, связанных с Грутом. Так, в сценариях для съёмочной группы и актёров, которые не понимают Грута, так и написано: «Я есть Грут». Однако были персонажи, которые понимали Грута, и для них был полный перевод.
Ганн отметил, что на момент третьей части «Стражей Галактики» вся команда понимает своего товарища. По словам постановщика, на это в любом случае потребовалось бы время.
Да, теперь все Стражи его понимают. Требуется определённое количество времени и привязанность, чтобы понять его полностью.
Триквел «Стражей Галактики» должен выйти 5 мая 2023 года. В этом фильме привычный состав команды можно будет увидеть в последний раз.
- 8 августа 2022
-
14:59
-
14:24
-
13:58
-
13:35
-
13:33
-
13:08
-
12:46
-
12:41
-
12:05
-
11:41
-
11:07
-
10:43
-
10:23
-
10:07
-
09:52
-
09:45
-
09:37
-
02:36
-
02:24
- 7 августа 2022
-
23:08
-
22:47
-
19:56
-
18:57
-
18:19
-
17:50
-
17:25
-
16:14
-
15:22
-
14:36
-
13:41
-
12:52
-
07:40
-
03:23
-
03:04
- 6 августа 2022
-
22:55