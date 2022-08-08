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Только некоторые актёры из «Стражей Галактики» понимали Грута

Только некоторые актёры из «Стражей Галактики» понимали Грута
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Грута можно считать одним из самых необычных персонажей Marvel и одним из интереснейших персонажей в составе Стражей Галактики. Герой уникален не только своими способностями, но и собственным языком, ведь он всегда говорит одно: «Я есть Грут».

Режиссёр фильмов про Стражей Галактики Джеймс Ганн рассказал о некоторых интересных деталях, связанных с Грутом. Так, в сценариях для съёмочной группы и актёров, которые не понимают Грута, так и написано: «Я есть Грут». Однако были персонажи, которые понимали Грута, и для них был полный перевод.

Ганн отметил, что на момент третьей части «Стражей Галактики» вся команда понимает своего товарища. По словам постановщика, на это в любом случае потребовалось бы время.

Да, теперь все Стражи его понимают. Требуется определённое количество времени и привязанность, чтобы понять его полностью.

Триквел «Стражей Галактики» должен выйти 5 мая 2023 года. В этом фильме привычный состав команды можно будет увидеть в последний раз.

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