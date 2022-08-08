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Враг запомнит это. Для «Скайрима» вышел мод с системой «Немезида»

Враг запомнит это. Для «Скайрима» вышел мод с системой «Немезида»
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Моддер под ником Syclonix выпустил модификацию Shadow of Skyrim для «Скайрима». Вместе с модом в игре появилась система Nemesis из Shadow of Mordor, которая при смерти героя превращает врагов в невероятно опасных противников.

В случае победы над протагонистом тот или иной бот превращается в уникального воина с усиленными характеристиками. Более того, он может забрать часть снаряжения игрока, получить постоянное усиление характеристик и ослабить игрока. Так что отомстить пользователю будет ещё сложнее, чем победить его в более честной схватке.

Syclonix позаботился о том, чтобы модификация не вызывала фрустрации: после смерти игрок возрождается неподалёку от места гибели, а сам обидчик отмечается на карте. Shadow of Skyrim можно скачать на сайте Nexus Mods, автор заявляет, что она без проблем сочетается с другими фанатскими расширениями.

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