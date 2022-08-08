Актёр из Red Dead Redemption хотел бы поработать над ремейком оригинальной игры

В интервью каналу Dan Allen Gaming актёр озвучки Роб Витофф, исполнитель роли Джона Марстона в серии Red Dead Redemption, заявил, что с удовольствием бы поработал над ремастером или ремейком первой части франшизы.

Мне бы очень хотелось снова поработать с Rockstar, будь то над переизданием или над чем-то совершенно другим. Я не могу перехвалить Rockstar. Было бы здорово, если бы они позвали меня.

Также актёр прокомментировал ситуацию с Red Dead Online, которую компания, кажется, забросила. Обновления для игры не выходят уже год, а недавно фанаты даже провели виртуальные похороны проекта. По словам Витоффа, фанатам просто нужно набраться терпения.

Надо смотреть на это с другой стороны. Что бы ни делала Rockstar, а она всегда делает что-то грандиозное, вы это полюбите. Просто нужно набраться терпения и позволить ей делать то, что она делает лучше всего.

Однако даже если Rockstar и возьмётся за переиздание Red Dead Redemption, выйдет оно нескоро. По данным блогера Tez7, авторы действительно планировали выпустить ремастер культового вестерна, однако от затеи отказались из-за провала GTA: The Definitive Edition.