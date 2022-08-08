На турнире EVO 2022 геймер спрятал свой геймпад в коробку. Соперник не видел его рук

На прошедшем недавно турнире по файтингам EVO 2022 зрители обнаружили самого хитрого игрока: он играл со спрятанным в картонную коробку геймпадом. Таким образом оппоненты, сидящие совсем неподалёку от него, не могли определить его следующий шаг и заблокировать удар ещё до его нанесения.
В файтингах подобные подглядывания считаются нечестной игрой, ведь профессионалы способны по одному лишь взгляду на геймпад соперника определить его будущее комбо — игрок в Street Fighter V, кажется, нашёл идеальное решение проблемы. На Reddit игроки приняли новость с огромным энтузиазмом, поставив материалу более 67 тыс. лайков. Пользователь под ником FrozenCrackers и вовсе опубликовал шуточный комментарий, в котором Razer анонсирует подобное «изобретение» на публику.
Razer с радостью анонсирует — Stronghold.
Сохраните своё преимущество перед конкурентами с помощью Stronghold. Эти коробки защищают ваши нажатия и комбо от посторонних глаз и видеоповторов.
На EVO 2022 Bandai Namco опубликовала первый тизер будущего Tekken. Будет ли это ремейк первой части или полноценное продолжение, пока неизвестно.
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