В игры Netflix никто не играет, но компания не сдаётся

По данным аналитической компании Apptopia, подписчики Netflix не особо заинтересованы в игровом разделе сервиса. Его запустили ещё в ноябре 2021 года — с тех пор общее количество загрузок составило 23,3 млн.

В среднем мобильные игры Netflix ежедневно запускают 1,7 млн человек — это менее 1% от общего количества подписчиков сервиса. Возможно, дело в том, что в онлайн-кинотеатре всего лишь 24 игры, однако до конца года их число хотят довести до отметки в 50 тайтлов.

Несмотря на довольно низкие цифры, Netflix продолжает вкладываться в игровое направление. По словам аналитика Forrester Майка Проулкса, подразделение с видеоиграми сейчас для корпорации, скорее, экспериментальное. При этом большинство людей не ассоциирует компанию с игровой индустрией.