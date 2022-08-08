В России жёсткий дефицит Microsoft Office. Редкие экземпляры продают за 25 000 рублей

После ухода Microsoft из России в стране возник дефицит лицензий для Microsoft Office. На данный момент отсутствует возможность приобрести как облачный Microsoft 365, так и «коробочные» лицензии. Информацию «Известиям» подтвердили представители крупных торговых сетей.
Так, в отдельных магазинах «М.Видео-Эльдорадо» можно найти «коробочные» решения Оffice. Есть они ещё в наличии и в DNS, и в «Ситилинке». Однако стоимость лицензии на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса составляет почти 25 тыс. рублей. Для сравнения: аналогичное решение на сайте Microsoft стоит $ 250, то есть примерно 15 тыс. рублей по текущему курсу.
В теории лицензию можно купить за рубежом и активировать в России, однако эксперты предполагают, что в этом случае сервисы могут перестать работать или будет заблокирован лицензионный код. В качестве альтернативы они предлагают воспользоваться отечественными сервисами от компаний «Яндекс» и «МойОфис» или использовать Google Docs.
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