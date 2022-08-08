Питер Джексон хотел прибегнуть к гипнозу, чтобы посмотреть «Властелина колец» как зритель
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В интервью Hollywood Reporter режиссёр кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон поделился забавным фактом из своей жизни. Оказалось, что режиссёр так хотел посмотреть свои же фильмы в качестве обычного зрителя, что даже раздумывал прибегнуть к гипнозу, чтобы забыть последние шесть лет своей жизни.
Во время съёмок я всегда чувствовал себя несчастным человеком, которому так и не доведётся увидеть трилогию словно гром среди ясного неба. К тому времени, когда начались показы, я был погружён в процесс около шести лет. Для меня было такой потерей не иметь возможности посмотреть эти фильмы, как это сделают остальные зрители.
Я действительно всерьёз подумывал о том, чтобы обратиться к какому-нибудь специалисту по гипнотерапии, чтобы всё забыть. Я так и не довёл свою затею до конца, но я говорил об этом с британским менталистом Дерреном Брауном, который считал, что сможет мне помочь.
Что касается будущего сериала от Amazon, Джексон очень ждёт сериал — «Кольца Власти» станут первым крупным проектом по вселенной Толкина за последние 20 лет, в производстве которого не участвовал именитый режиссёр. Премьера шоу состоится 2 сентября.
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