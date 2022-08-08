Первые детали и арты Distortion — амбициозной RPG от российских разработчиков

Создатели ролевой игры Distortion из российской студии Game Art Pioneers подробнее рассказали о проекте в пресс-релизе. Игроков ждёт сюжетное приключение с элементами стратегии в реальном времени.

Как сообщает GameMAG, игра Distortion объединяет научную фантастику, фэнтези, военную драму и высокую трагедию во вселенной миддлпанка. Направление выделяется миром, который после развития вернулся к технологиям Средневековья. Таким образом, создатели планируют объединить киберпанк и средневековое фэнтези.

Арты Distortion

Идея Distortion заключается в объединении и взаимной поддержке перед общей угрозой. Авторы планируют реализовать элементы высокобюджетных RPG, а также обещают несколько главных героев, которые раскроются на фоне ярких событий.

Какой-либо конкретики создатели Distortion пока не раскрыли. По информации GameMAG, игру разделят на два блока, один из которых будет в духе «Ведьмака» и «Скайрима». Героям предстоит много путешествовать и убивать монстров в разгар апокалипсиса. Для защиты придётся возводить города и управлять армией.

Distortion планируют выпустить в 2025 году на ПК и консолях. После выхода вселенную хотят развивать не только в играх, но и других форматах.

Больше артов Distortion