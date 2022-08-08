Источник: новую Deus Ex выпустят очень-очень нескоро

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер отреагировал на информацию о том, что создатели Deus Ex из Eidos Montreal хотят вернуться к серии. По его информации, новую часть в ближайшие несколько лет ждать не стоит.

Сдерживайте свои ожидания. Сейчас Eidos Montreal работает над игрой по новой франшизе. Если они и выпустят следующую Deus Ex, то произойдёт это очень-очень нескоро.

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На днях журналист Джефф Грабб рассказал, что создатели Deus Ex хотят вернуться к серии и реализовать то, что не сделала CD Projekt в Cyberpunk 2077. Это может стать возможным благодаря недавней покупке Eidos Montreal холдингом Embracer Group.

Последняя часть Deus Ex с подзаголовком Mankind Divided вышла в 2016 году, после чего Eidos Montreal переключилась на «Стражей галактики» 2021 года. Тогда студия принадлежала Square Enix, но при Embracer Group шанс на продолжение киберпанковской RPG стал выше.