Источник: новую Deus Ex выпустят очень-очень нескоро
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Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер отреагировал на информацию о том, что создатели Deus Ex из Eidos Montreal хотят вернуться к серии. По его информации, новую часть в ближайшие несколько лет ждать не стоит.
Сдерживайте свои ожидания. Сейчас Eidos Montreal работает над игрой по новой франшизе. Если они и выпустят следующую Deus Ex, то произойдёт это очень-очень нескоро.
На днях журналист Джефф Грабб рассказал, что создатели Deus Ex хотят вернуться к серии и реализовать то, что не сделала CD Projekt в Cyberpunk 2077. Это может стать возможным благодаря недавней покупке Eidos Montreal холдингом Embracer Group.
Последняя часть Deus Ex с подзаголовком Mankind Divided вышла в 2016 году, после чего Eidos Montreal переключилась на «Стражей галактики» 2021 года. Тогда студия принадлежала Square Enix, но при Embracer Group шанс на продолжение киберпанковской RPG стал выше.
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