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У создателя «Королевства» Ларса фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь

У создателя «Королевства» Ларса фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь
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У режиссёра Ларса фон Триера, который известен по «Догвиллю», «Европе» и «Королевству», диагностировали неизлечимую болезнь Паркинсона. Об этом сообщила кинокомпания Zentropa, одним из основателей которой был постановщик.

Согласно заявлению Zentropa, Ларс фон Триер находится в хорошем настроении и лечится от симптомов. Вместе с этим режиссёр продолжает работу над The Kingdom Exodus, третьим сезоном «Королевства». Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 31 августа по 10 сентября. Постановщик планирует участвовать в продвижении сериала.

Первый сезон «Королевства» вышел в 1994 году, а второй появился в 1997-м. После его завершения у зрителей осталось много вопросов, на которые авторы ответят в третьем сезоне. Вместе с Ларсом фон Триером к продолжению сериала вернулся сценарист Нильс Вёрсель.

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