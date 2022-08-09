Фото: преемница Тони Старка в броне на съёмках сериала «Железное сердце»

В сети появились фотографии и некоторые детали сериала «Железное сердце», разработкой которого занимается Marvel Studios. На кадрах можно увидеть преемницу Тони Старка в киновселенной Рири Уильямс.

И, похоже, мы получили первый взгляд на броню Рири. Она, само собой, вдохновлена костюмами Железного человека. Также на фото засветился злодей по прозвищу Капюшон.

Также известный инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл детали шоу. Никакой официальной информации пока не было, однако инсайдер очень надёжный и его слова часто оказывались правдивыми.

Детали «Железного сердца»

В сериале должно быть множество сверхъестественных элементов.

Центральной темой шоу станет противостояние технологий и магии.

У Рири Уильямс будет больше одного костюма, однако другая броня пока неизвестна.

Сериал должен выйти в 2023 году в Disney+. Первый раз Рири можно будет увидеть в сиквеле «Чёрной пантеры», который выйдет 11 ноября этого года.