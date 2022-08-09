Свежий патч Elden Ring улучшил баланс, кооператив и вторжения
Поделиться
FromSoftware объявила о выпуске свежего обновления 1.06 для Elden Ring. Оно уже доступно для загрузки всем пользователям на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
С выходом этого патча в экшен добавили функцию вторжения на большую территорию, включая различные отдалённые районы. Также есть небольшое изменение в продвижении квестовой линии Белоликого Варре. Добавили способ прохождения, помимо участия в сетевом вторжении, путём победы над новыми NPC.
Также FromSoftware исправила множество багов и внесла изменения в баланс. Так, теперь дистанция броска у игроков с лёгкой экипировкой будет гораздо больше, а скорость атаки некоторых топоров и мечей увеличена.
Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
14:10
-
14:02
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:42
-
12:17
-
11:36
-
11:16
-
10:40
-
09:56
-
09:32
- 8 августа 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:24
-
21:44
-
21:34
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:04
-
19:45
-
19:26
-
18:51
-
18:29
-
18:04
-
17:50
-
17:35
-
17:03
-
16:35
-
16:06
-
15:38
-
14:59
-
14:24
-
13:58
Партнерский контент