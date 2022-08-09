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Take-Two: GTA 6 установит новую планку для всей индустрии развлечений

Take-Two: GTA 6 установит новую планку для всей индустрии развлечений
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В рамках подведения квартального отчёта глава Take-Two Штраус Зельник высказался о GTA 6. По его словам, будущий экшен в открытом мире в очередной раз установит новую планку для всей индустрии развлечений.

Разработка следующей части Grand Theft Auto идёт полным ходом, команда Rockstar Games полна решимости в очередной раз установить новую творческую планку для серии, игровой индустрии и всех развлечений, как они уже это делали в своих прошлых больших проектах.

Какими-то более подробными деталями Зельник не поделился. Также СЕО не подтвердил информацию Джейсона Шрайера о том, что в GTA 6 будет несколько главных героев: мужчина и женщина латиноамериканской внешности. Если верить источникам журналиста, нас ждёт самая большая Grand Theft Auto в истории серии.

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