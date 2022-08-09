Зази Битц может сыграть в «Джокере 2». В оригинале она играла соседку Артура Флека

По данным Deadline, актриса Зази Битц ведёт переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Софи Дюмон в «Джокере 2». Никаких подтверждений пока нет, однако стороны довольно близки к заключению соглашения.

В оригинальном «Джокере» Зази Битц сыграла соседку Артура Флека. Джокер воображал её своей девушкой, однако, как выясняется ближе к концу фильма, они были едва знакомы. Точно неизвестно, что с ней стало в итоге, однако авторы оставили намёк на то, что Джокер убил и её. Возможно, эта теория ошибочна или создатели планируют использовать флешбэки.

Премьера продолжения «Джокера 2» состоится 4 октября 2024 года. Помимо Хоакина Феникса, в ленте снимется Леди Гага — возможно, она сыграет Харли Квинн.