Зази Битц может сыграть в «Джокере 2». В оригинале она играла соседку Артура Флека
Поделиться
По данным Deadline, актриса Зази Битц ведёт переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Софи Дюмон в «Джокере 2». Никаких подтверждений пока нет, однако стороны довольно близки к заключению соглашения.
В оригинальном «Джокере» Зази Битц сыграла соседку Артура Флека. Джокер воображал её своей девушкой, однако, как выясняется ближе к концу фильма, они были едва знакомы. Точно неизвестно, что с ней стало в итоге, однако авторы оставили намёк на то, что Джокер убил и её. Возможно, эта теория ошибочна или создатели планируют использовать флешбэки.
Премьера продолжения «Джокера 2» состоится 4 октября 2024 года. Помимо Хоакина Феникса, в ленте снимется Леди Гага — возможно, она сыграет Харли Квинн.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
14:10
-
14:02
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:42
-
12:17
-
11:36
-
11:16
-
10:40
-
09:56
-
09:32
- 8 августа 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:24
-
21:44
-
21:34
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:04
-
19:45
-
19:26
-
18:51
-
18:29
-
18:04
-
17:50
-
17:35
-
17:03
-
16:35
-
16:06
-
15:38
-
14:59
-
14:24
-
13:58
Партнерский контент