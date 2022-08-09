Блогер прошёл ремейк Diablo 2 на максимальной сложности без единого удара

Фанаты Diablo 2: Resurrected продолжают устанавливать невероятные рекорды. На днях блогер MacroBioBoi совершил «забег пацифиста» на максимальном уровне сложности — он полностью прошёл игру, не нанеся врагам ни единого удара.

Для подобного забега MacroBioBoi играл за колдунью и использовал навык Nova, который возвращает весь полученный урон врагу. Автор использовал в том числе доспехи с аналогичными эффектами и много, очень много зелий, восстанавливающих здоровье. Больше всего проблем вызвали боссы — для их устранения приходилось умирать десятки раз, потихоньку доводя их полоску HP до нуля.

На полное прохождение в режиме пацифиста ушло почти два месяца стримов и более 50 часов игрового времени. При этом MacroBioBoi не использовал баги, эксплойты и не призывал каких-либо существ себе на помощь.