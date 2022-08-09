Анонсирована раздеваемая фигурка Мелины из Elden Ring за 41 тыс. рублей

MF Studio показала новую эротическую фигурку. В этот раз ей стала загадочная девушка по имени Мелина из Elden Ring, которая помогала игроку во время его путешествия.

Отметим, что тираж фигурки ограниченный. Всего их выпустят 188 штук по всему миру. Фигурки будут двух видов: стандартные и делюкс. В первый набор входит сама Мелина, а в более дорогую версию положат дополнительные части тела, с помощью которых можно взглянуть на Мелину в нижнем белье.

Цена обычного издания составляет $ 470 (примерно 28,5 тыс. рублей), а за дорогое придётся заплатить $ 686 (примерно 41,6 тыс. рублей). Габариты фигурки: 58 сантиметров в высоту, 28 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в длину. Масштаб статуэтки — 1/4.