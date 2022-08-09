Льюис Хэмилтон признался, что мог сняться в фильме «Топ Ган: Мэверик»
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В интервью изданию Vanity Fair гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался в своей любви к франшизе «Топ Ган». Он так любит первую часть, что даже попросил у Тома Круза какую-нибудь эпизодическую роль в продолжении — и актёр предложил спортсмену роль одного из лётчиков.
Хэмилтон сначала очень обрадовался, а потом узнал, что съёмки «Мэверика» пройдут одновременно с чемпионатом Формулы-1. Спортсмен понял, что ему не удастся выделить время на производство ленты, поэтому чуть позже его ждал «самый грустный разговор в его жизни».
Мне пришлось связаться с Томом Крузом и режиссёром Джозефом Косински. Пожалуй, это был самый грустный разговор в моей жизни.
Тем не менее Хэмилтон всё же поработает над будущим фильмом Косински — фильмом о Формуле-1 с Брэдом Питтом. Спортсмен выступит в качестве консультанта и продюсера.
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