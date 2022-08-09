В России предложили запретить продажу игр с бойцами «недружественных стран»

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу игр для компьютеров и консолей, в которых игрок выступает в роли военного из недружественной страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Фёдоров считает, что в России тратят большие усилия на патриотическое воспитание среди молодёжи, однако в это же время в стране свободно продают игры, где главными героями выступают военные или представители специальных подразделений «недружественных стран».

В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных.

На момент публикации заметки Минцифры не комментировало письмо Фёдорова.