В России предложили запретить продажу игр с бойцами «недружественных стран»
Поделиться
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу игр для компьютеров и консолей, в которых игрок выступает в роли военного из недружественной страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
Фёдоров считает, что в России тратят большие усилия на патриотическое воспитание среди молодёжи, однако в это же время в стране свободно продают игры, где главными героями выступают военные или представители специальных подразделений «недружественных стран».
В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных.
На момент публикации заметки Минцифры не комментировало письмо Фёдорова.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
17:21
-
16:48
-
16:27
-
16:16
-
16:15
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:10
-
14:02
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:42
-
12:17
-
11:36
-
11:16
-
10:40
-
09:56
-
09:32
- 8 августа 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:24
-
21:44
-
21:34
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:04
-
19:45
-
19:26
-
18:51
Партнерский контент