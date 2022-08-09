Создатели Battlefield перенесли свой бесплатный кооп-блокбастер ARC Raiders

Создатели бесплатного кооперативного шутера ARC Raiders из студии Embark, которую основали разработчики Battlefield, объявили о переносе игры. Теперь её планируют выпустить в 2023 году.
В соцсетях студии отметили, что разработчики хотят полностью раскрыть потенциал ARC Raiders, которую считают очень амбициозной. Для этого им нужно больше времени.
Основатель Embark Патрик Содерлунд в своём заявлении раскрыл больше подробностей. Студия разрабатывает несколько игр. Одной из них стал командный шутер от первого лица под кодовым названием Project Discovery, создание которого продвигается быстрее, чем предполагали. Из-за этого его решили выпустить раньше ARC Raiders, которую перенесли на следующий год.
Также Содерлунд добавил, что мир ARC Raiders предлагает множество способов игры, из-за чего команда начала разработку PvP-режима. Больше времени нужно и на его доработку.
ARC Raiders представляет собой кооперативный шутер от третьего лица. По сюжету героям предстоит отбивать вторжение машин, используя окружение и ресурсы для борьбы с пришельцами. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.
Геймплей ARC Raiders
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