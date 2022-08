Новую Alone in the Dark могут анонсировать очень скоро

Культовая хоррор-серия Alone in the Dark уже совсем скоро может получить продолжение. На это намекнул известный инсайдер The Snitch. За последние пару месяцев он слил очень много правдивой информации.

А вот про новую часть известно ничего: издателем выступает THQ Nordic (она купила права на бренд в 2018 году). Даже имя разработчика сейчас неизвестно. Обычно перед продолжением компания сначала выпускает ремейк или переиздание какой-то старой части — не исключено, что здесь будет также.

Анонс может состояться 12 августа, тогда у THQ Nordic будет своё шоу, или на gamescom (24-28 августа).

Всего Alone in the Dark насчитывает пять основных частей: классическая трилогия Infogrames (1992-1994), спорная Alone in the Dark: The New Nightmare (2001) и сиквел-перезапуск 2008 года от студии Eden Games. Вдобавок в 2015 году выходил ужасный кооперативный шутер с подзаголовком Illumination.