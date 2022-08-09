Игроки The Sims 4 очень интересуются модами с абортами

Как обратило внимание издание The Gamer, за последнее время в Сети резко выросла популярность модов на аборты для Sims 4.

Например, самую популярную модификацию для прерывания беременности под названием Miscarriage Chance & Abortion скачали более 250 тыс. раз только за последний год. Пиковое число скачиваний произошло именно в последние месяцы — судя по всему, так в мире отреагировали на отмену решения по делу «Роу против Уэйда» в США, принятое в 1973 году. Оно на протяжении последних 50 лет позволяло беременным женщинам делать аборт без государственного контроля.

Теперь легальность прерывания беременностей будет зависеть от штата к штату. Свою озабоченность проблемой высказали многие крупные компании, включая Microsoft, Activision Blizzard и Disney. Судя по всему, эта тема важна и для обычных пользователей, которые хотели бы видеть нечто подобное и в своей любимой игре.