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World of Tanks скоро исполнится 12 лет! Игроков ждут подарки

World of Tanks скоро исполнится 12 лет! Игроков ждут подарки
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Создатели World of Tanks в честь 12-летия игры подготовили подарки и специальные задачи. Награды можно будет получить и за вход, и за выполнение испытаний.

С 12 по 22 августа в World of Tanks будет доступна зона с вечеринкой, где можно расслабиться от боёв и получить праздничные задачи. Всего добавят 25 ежедневных испытай с разными условиями, которые надо выполнять в день появления. Также появятся два больших квеста на пять дней.

За выполнение задач игроков наградят праздничными монетами, которые можно менять на боны, резервы, облики и премиум-аккаунт на один день. Последний также дают за каждый день входа в World of Tanks, но только до семи раз.

Также все игроки бесплатно получат скин «Всего двенадцать», если зайдут в World of Tanks в период празднования. За выполнения пяти ежедневных задач наградят обликом «Мягкая волна».

Всего двенадцать

Всего двенадцать

Всего двенадцать

Всего двенадцать

Мягкая волна

Мягкая волна

Мягкая волна

Мягкая волна

World of Tanks доступна бесплатно на ПК и консолях. Недавно стало известно, что Wargaming успела продать бизнес в России до запрета.

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