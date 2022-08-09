World of Tanks скоро исполнится 12 лет! Игроков ждут подарки

Создатели World of Tanks в честь 12-летия игры подготовили подарки и специальные задачи. Награды можно будет получить и за вход, и за выполнение испытаний.
С 12 по 22 августа в World of Tanks будет доступна зона с вечеринкой, где можно расслабиться от боёв и получить праздничные задачи. Всего добавят 25 ежедневных испытай с разными условиями, которые надо выполнять в день появления. Также появятся два больших квеста на пять дней.
За выполнение задач игроков наградят праздничными монетами, которые можно менять на боны, резервы, облики и премиум-аккаунт на один день. Последний также дают за каждый день входа в World of Tanks, но только до семи раз.
Также все игроки бесплатно получат скин «Всего двенадцать», если зайдут в World of Tanks в период празднования. За выполнения пяти ежедневных задач наградят обликом «Мягкая волна».
Всего двенадцать
Всего двенадцать
Мягкая волна
Мягкая волна
World of Tanks доступна бесплатно на ПК и консолях. Недавно стало известно, что Wargaming успела продать бизнес в России до запрета.
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