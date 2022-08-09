В пятом сезоне сериала «Фарго» сыграет звезда «Очень странных дел» Джо Кири
Поделиться
Как сообщает Deadline, каст пятого сезона криминального сериала «Фарго» пополнил Джо Кири — исполнитель роли Стива Харрингтона в «Очень странных делах». Какую именно роль исполнит актёр, не уточняется.
Сюжет пятого сезона «Фарго» до сих пор держится в секрете. Шоураннер Ной Хоули сообщил лишь о том, что продолжение будет построено на двух вопросах: «Когда похищение ребёнка не считается похищением, и что если твоя жена — не твоя жена?».
Помимо Джо Кири в пятом сезоне сыграют Джон Хэмм («Безумцы»), Джуно Темпл («Тед Лассо»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»), а также Ламорн Моррис («Бладшот») и Рича Мурджани («Я никогда не…»). У продолжения пока нет даже приблизительной даты выхода.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
18:32
-
18:13
-
17:52
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:27
-
16:16
-
16:15
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:10
-
14:02
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:42
-
12:17
-
11:36
-
11:16
-
10:40
-
09:56
-
09:32
- 8 августа 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:24
-
21:44
-
21:34
-
20:45
-
20:38
-
20:05
Партнерский контент