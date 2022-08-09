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В пятом сезоне сериала «Фарго» сыграет звезда «Очень странных дел» Джо Кири

В пятом сезоне сериала «Фарго» сыграет звезда «Очень странных дел» Джо Кири
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Как сообщает Deadline, каст пятого сезона криминального сериала «Фарго» пополнил Джо Кири — исполнитель роли Стива Харрингтона в «Очень странных делах». Какую именно роль исполнит актёр, не уточняется.

Сюжет пятого сезона «Фарго» до сих пор держится в секрете. Шоураннер Ной Хоули сообщил лишь о том, что продолжение будет построено на двух вопросах: «Когда похищение ребёнка не считается похищением, и что если твоя жена — не твоя жена?».

Помимо Джо Кири в пятом сезоне сыграют Джон Хэмм («Безумцы»), Джуно Темпл («Тед Лассо»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»), а также Ламорн Моррис («Бладшот») и Рича Мурджани («Я никогда не…»). У продолжения пока нет даже приблизительной даты выхода.

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