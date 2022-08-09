В бете iOS 16 вернули процент заряда iPhone. Но не на всех смартфонах

Apple выпустила ещё одно обновление беты iOS 16, которое уже могут протестировать участники тестирования. Помимо множества небольших изменений компания наконец-то вернула возможность увидеть индикатор заряда аккумулятора, который пропал из системы с релизом iPhone X в 2017 году.

Фото: 9to5mac

Интересно, что далеко не все смартфоны Apple будут поддерживать казалось бы простейшую функцию. Так, индикатор заряда можно будет увидеть на iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 и iPhone 13.

При этом на современных iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini, и iPhone 13 mini её почему-то нет — возможно, она появится вместе с полноценным релизом iOS 16, который состоится до конца 2022 года. Вполне вероятно, новая ОС выйдет одновременно с iPhone 14.