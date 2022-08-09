NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой «Человека-паука» на ПК
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Релиз «Человека-паука» на ПК всё ближе, и NVIDIA уже выпустила драйвер для своих видеокарт с поддержкой экшена. Проект сможет похвастаться технологиями NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA, NVIDIA HBAO+ и улучшенной трассировкой лучей.
Новость по темеСистемные требования и трейлер «Человека-паука» для ПК
Помимо поддержки игры про Дружелюбного соседа NVIDIA повысила производительность на своих видеокартах в Red Dead Redemption 2 со включенной функцией DLSS, исправила ошибку с вылетом в Destiny 2 и улучшила стабильность в Apex Legends. Словом, это один из самых важных драйверов для владельцев чипов компании за последнее время.
Релиз «Человека-паука» на ПК состоится 12 августа, однако в России проект не выйдет. Ранее в Сеть утекли скриншоты игрового процесса и настроек управления.
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