Определились ещё два участника The International 2022 по Dota 2

В ходе глобального турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 определились ещё две команды, которые получат право сыграть на чемпионате мира The International по результатам рейтинга Dota Pro Circuit.
Ими стали beastcoast из Перу и европейская Tundra Esports. Команды не набрали DPC-очков на последнем турнире, но по результатам группового этапа и первого матча плей-офф каждую из них смогут обогнать максимум шесть команд — это гарантирует им место в топ-12 сезонного рейтинга, необходимое для путёвки на TI11.
Фото: Liquipedia.net
На The International 2022 на текущий момент также прошли OG, PSG.LGD, Thunder Awaken и Team SoloMid. На шесть оставшихся путёвок претендуют девять команд, в том числе российские Virtus.pro и Team Spirit. Остальные участники главного турнира по Dota 2 будут определены на региональных отборочных в сентябре.
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