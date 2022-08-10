Российская команда Team Spirit сыграет на The International 2022 по Dota 2

После выхода в полуфинал верхней сетки мэйджор-турнира в США Team Spirit по Dota 2 обеспечила себе 5–6 место в рамках PGL Arlington Major 2022. Таким образом, по итогам чемпионата «драконы» получат минимум 515 рейтинговых очков.

Это позволило российской команде точно остаться в топ-12 мирового рейтинга Dota Pro Circuit по итогам профессионального сезона. Это означает, что Team Spirit получит прямое приглашение на чемпионат мира The International 2022.

Ранее на турнир через рейтинговую систему отобрались PSG.LGD, OG, Thunder Awaken, Team SoloMid, beastcoast и Tundra Esports. Ещё пять команд-участниц TI11 станут известны в ходе PGL Arlington Major 2022, а последние слоты будут разыграны на региональных отборочных.