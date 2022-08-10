Вышел мультсериал «Я есть Грут» про приключения малыша Грута

На сервисе Disney+ состоялась премьера мультсериала «Я есть Грут». К сожалению, площадка так и не заработала в России. Главным героем в ней выступает малыш Грут из «Стражей Галактики».

Проект представляет собой сборник из пяти анимационных короткометражек. Примечательно, что посмотреть мультсериал полностью можно даже за половину вечера. Длительность всех историй составит всего 20 минут.

Сюжет рассказывает о том, как малыш Грут путешествует по космосу и попадает в необычные ситуации. Например, в одной из короткометражек герой сталкивается с миниатюрным народом, который видит в нём своего бога.

События проекта разворачиваются между «Стражами Галактики 2» и фильмом «Мстители: Война бесконечности».