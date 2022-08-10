Кинотеатры всего мира готовятся к скудной осени и надеются на внезапные хиты

Кинобизнес в 2022 году испытывает трудности не только в России, но и во всём мире. Издание Variety опубликовало материал, в котором рассказало о положении дел в кинотеатрах всего мира.
По словам представителя киносети Flix Brewhouse Криса Рэндлмана, у кинотеатров был трудный период, однако в будущем всё придёт в норму. Рэндлман отметил, что в кино вернулась не только молодая аудитория, но и более зрелые зрители.
Это было фантастически. Мы увидели не только молодую аудиторию, но и увидели возвращение зрителей постарше.
Конечно, кинотеатры себя чувствуют особенно хорошо после кассовых успехов фильмов Marvel Studios, новых «Миньонов», «Базза Лайтера» и других лент, однако одна глобальная проблема всё же есть. Она в нехватке действительно крупных премьер.
Каким бы замечательным ни было лето, у нас скоро наступит затишье. Проблема не в том, что люди не хотят ходить в кинотеатры. У нас нет фильмов для показа в августе или сентябре.
Большие надежды кинотеатры возлагают на внезапные хиты вроде фильма «Всё везде и сразу» и различных картин от Netflix, большинство которых не добираются до кинотеатров.
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