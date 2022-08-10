LEGO показала набор Хогвартс-экспресса со сценами из «Гарри Поттера»

Интерес аудитории к франшизе про Гарри Поттера не угасает, а значит, не угасает и у различных компаний. LEGO показала новый набор Хогвартс-экспресса, в котором воссоздали ключевые сцены из фильмов.
Набор появится в продаже 31 августа 2022 года по цене в $ 499 (примерно 30 тыс. рублей). В него войдут 5129 деталей и 20 фигурок героев. Среди них есть и более зрелый Гарри со своими детьми из самого финала. Также Хогвартс-экспресс будет отличаться от других наборов с поездами из-за необычной формы колёс и других деталей.
Благодаря вагонам в наборе удалось воссоздать сцены из лент. Например, сцену встречи с Дементорами, встречу Гарри и Рона с Гермионой и битву Поттера с Драко. А также финальную сцену, когда повзрослевшие герои отправляют своих детей в Хогвартс.
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