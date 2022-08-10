Для снижения жестокости триллера «Вышка» использовали дипфейки

Современные технологии потихоньку захватывают кино и позволяют создателям фильмов совершать настоящие чудеса. Подобный случай недавно произошёл с триллером «Вышка». Продюсеры Lionsgate предложили режиссёру Скотту Манну выпустить картину в кинотеатрах, однако их смущал рейтинг фильма «R» (не рекомендовано зрителям до 17 лет), ведь он может серьёзно помешать кассовым сборам.
Постановщик быстро сообразил, что во всём виновата нецензурная брань: слово «fucking» в ленте произносят около 30 раз. В теории Манн мог бы организовать пересъёмки, но это стоило бы слишком дорого, поэтому он прибег к более элегантному способу. Режиссёр воспользовался технологией компании Flawless и с помощью дипфейков заменил все матерные выражения на более нейтральное «freaking». Авторы подогнали мимику и переозвучили некоторые эпизоды, тем самым снизив рейтинг до «PG-13» («зрителям до 13 лет просмотр разрешён с сопровождающими») и сэкономив кучу денег.
Премьера «Вышки» состоится 11 августа — в том числе и в России. Картина расскажет о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство»).
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