Новый патч Elden Ring немного увеличил FPS в игре на ПК

Вчера для Elden Ring вышло обновление 1.06. Оно улучшило баланс, кооператив и вторжения других игроков, однако, похоже, это не стало единственными нововведениями в патче.

На канале MxBenchmarkPC появился ролик, в котором автор сравнил производительность экшена до выхода патча 1.06 и после него. При помощи подсчётов удалось выяснить, что прирост FPS на ПК составил 3-4 кадра. Несмотря на то, что это не слишком много, разработчики, похоже, стараются бороться с проблемой Elden Ring.

Игроки жаловались на производительность. Проблемы наблюдались как на релизе, так и даже спустя какое-то время после него. FromSoftware ещё придётся поработать, чтобы вывести производительности на приемлемый уровень.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.