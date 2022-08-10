Авторы «Во все тяжкие» хотели сделать игру в духе GTA по сериалу

Создатель культового сериала «Во все тяжкие» и спин-оффа «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган рассказал, что у него были идеи по выпуску игровой адаптации своего главного произведения. Сперва он задумывал нечто в духе серии GTA, а затем планировал реализовать приключение в VR-режиме. Однако в итоге авторы выпустили лишь небольшую мобильную игру.

Я не большой любитель видеоигр, но как можно не знать о Grand Theft Auto? Помню, как сказал двум джентльменам, которые одобрили создание «Во все тяжкие»: «Кто владеет Grand Theft Auto, может у них есть идеи по адаптации нашего шоу?»



Мне и сейчас идея кажется хорошей! Но осуществить что-то так и не получилось. Хотя попыток сделать видеоигру было немало. Мы попытались сделать что-то для гарнитуры Sony PlayStation VR. Однако в итоге выпустили лишь небольшую мобильную игру.

Гиллиган говорит о Breaking Bad: Criminal Elements — мобильной стратегии, которую закрыли спустя год после выхода. Что касается других проектов, то до их релиза дело так и не дошло.