Ещё больше футбола: EA заключила новый контракт с Национальной футбольной лигой

Electronic Arts и Национальная футбольная лига (NFL) заключили новый эксклюзивный многомиллионный контракт. Таким образом, EA будет и дальше выпускать новые части серии Madden NFL и продолжит развивать симуляторы американского футбола, включая киберспортивное направление франшизы.

На протяжении последних 30 лет EA приближает Madden NFL к настоящей футбольной аутентичности. Расширение нашего партнёрства с EA SPORTS — ещё один способ для Национальной футбольной лиги расширить круг поклонников за пределами поля и ещё глубже внедрить киберспортивное направление Madden NFL Championship Series.

Вместе с анонсом нового соглашение EA запустила регистрацию на ближайшие турниры Madden NFL 23, ближайший из которых пройдёт с 7 по 9 сентября.

Помимо серии NFL, компании Electronic Arts также принадлежат права на Национальную хоккейную лигу и бренд FIFA, права на который вернутся к организации ФИФА в конце 2022 года.