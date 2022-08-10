Ушла эпоха: Sony больше не будет делиться продажами PS4

Как обратил внимание аналитик Даниэль Ахмад, Sony перестанет упоминать о поставках PlayStation 4 в своих финансовых отчётах. Это значит, что продажи консоли официально остановлены на отметке в 117,2 млн экземпляров — такой цифрой компания поделилась ещё в марте. Таким образом, PS4 занимает 4-ую строчку самых продаваемых игровых устройств.

Самые продаваемые консоли за всю историю

PlayStation 2 — 155 млн устройств Nintendo DS — 154,02 млн устройств Game Boy & Game Boy Color — 118,69 млн устройств PlayStation 4 — 117,2 млн устройств Nintendo Switch — 111,08 млн устройств

Что касается PlayStation 5, то её тираж недавно превысил 20 млн экземпляров. Продажи PS5 в целом идут ниже ожиданий из-за дефицита полупроводников по всему миру.