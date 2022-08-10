Ушла эпоха: Sony больше не будет делиться продажами PS4
Поделиться
Как обратил внимание аналитик Даниэль Ахмад, Sony перестанет упоминать о поставках PlayStation 4 в своих финансовых отчётах. Это значит, что продажи консоли официально остановлены на отметке в 117,2 млн экземпляров — такой цифрой компания поделилась ещё в марте. Таким образом, PS4 занимает 4-ую строчку самых продаваемых игровых устройств.
Самые продаваемые консоли за всю историю
- PlayStation 2 — 155 млн устройств
- Nintendo DS — 154,02 млн устройств
- Game Boy & Game Boy Color — 118,69 млн устройств
- PlayStation 4 — 117,2 млн устройств
- Nintendo Switch — 111,08 млн устройств
Что касается PlayStation 5, то её тираж недавно превысил 20 млн экземпляров. Продажи PS5 в целом идут ниже ожиданий из-за дефицита полупроводников по всему миру.
Комментарии
- 10 августа 2022
-
17:11
-
16:36
-
16:10
-
16:02
-
15:40
-
15:27
-
14:52
-
14:20
-
14:13
-
13:41
-
13:04
-
13:02
-
12:38
-
12:25
-
11:17
-
10:45
-
10:18
-
09:52
-
04:32
-
04:22
- 9 августа 2022
-
22:18
-
22:05
-
21:41
-
20:49
-
20:46
-
20:25
-
19:47
-
19:47
-
19:12
-
18:32
-
18:13
-
17:52
-
17:25
-
17:21
-
16:48
Партнерский контент