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Ушла эпоха: Sony больше не будет делиться продажами PS4

Ушла эпоха: Sony больше не будет делиться продажами PS4
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Как обратил внимание аналитик Даниэль Ахмад, Sony перестанет упоминать о поставках PlayStation 4 в своих финансовых отчётах. Это значит, что продажи консоли официально остановлены на отметке в 117,2 млн экземпляров — такой цифрой компания поделилась ещё в марте. Таким образом, PS4 занимает 4-ую строчку самых продаваемых игровых устройств.

Самые продаваемые консоли за всю историю

  1. PlayStation 2 — 155 млн устройств
  2. Nintendo DS — 154,02 млн устройств
  3. Game Boy & Game Boy Color — 118,69 млн устройств
  4. PlayStation 4 — 117,2 млн устройств
  5. Nintendo Switch — 111,08 млн устройств

Что касается PlayStation 5, то её тираж недавно превысил 20 млн экземпляров. Продажи PS5 в целом идут ниже ожиданий из-за дефицита полупроводников по всему миру.

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