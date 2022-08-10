PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание второго дня плей-офф и прямые трансляции

С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

Сегодня, 10 августа, состоятся три матча нижней сетки плей-офф. Победители игр обеспечат себе место в призовой восьмёрке, а проигравшие покинут глобальный чемпионат в США.

Расписание PGL Arlington Major на 10 августа:

18:00. Team Liquid (Швеция) — BOOM (Юго-Восточная Азия);

21:00. Evil Geniuses (Северная Америка) — Entity (Европа);

0:00. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Royall Never Give Up (Китай).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.