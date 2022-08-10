PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание второго дня плей-офф и прямые трансляции
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С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.
Сегодня, 10 августа, состоятся три матча нижней сетки плей-офф. Победители игр обеспечат себе место в призовой восьмёрке, а проигравшие покинут глобальный чемпионат в США.
Расписание PGL Arlington Major на 10 августа:
- 18:00. Team Liquid (Швеция) — BOOM (Юго-Восточная Азия);
- 21:00. Evil Geniuses (Северная Америка) — Entity (Европа);
- 0:00. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Royall Never Give Up (Китай).
Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.
Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир
- Официальная трансляция на русском на Twitch;
- Официальная трансляция на русском ВКонтакте;
- Официальная трансляция на английском на Twitch;
- Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
- Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
- Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
- Студия «СтарпёрХаб» от Ярослава NS Кузнецова.
Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.
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