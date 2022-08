В новый PS Plus добавят Metro Exodus, Ghost Recon Wildlands и Dead by Daylight

Sony раскрыла линейку игр, которые пополнят библиотеку нового PlayStation Plus уже 16 августа. Подписчики Extra и Premium смогут оценить три части серии Yakuza, Ghost Recon Wildlands и «Метро: Исход».

Какие игры пополнят библиотеки PlayStation Plus Extra и Premium 16 августа

Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2.

Dead by Daylight.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Bugsnax.

Metro Exodus.

Trials of Mana.

Everspace.

UNO.

Monopoly Madness.

Monopoly Plus.

Также до конца года подписчиков PS Plus ожидают ремастеры Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5, а также Yakuza 6: The Song of Life. К слову, в каталог обычного PS Plus Essential уже вошла Yakuza: Like a Dragon — последняя на данный момент часть серии, рассказывающая о новом главном герое по имени Итибан Касуга.